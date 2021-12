Kadın usta 23 yıldır ateşin başında döner kesiyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da döner ustası kadın, ateşin başında 23 yıldır döner keserek her gün yüzlerce kişiye hizmet ediyor.

Osmangazi ilçesinde döner dükkanı işleten Keriman Yıldız (50), 1998 yılında döner tezgahının başına geçerek döner kesmeye başladı. 23 yıldır aynı dükkanda döner kesen girişimci kadının dönerlerinin ünü, il sınırlarını aştı. Şehir dışından kadın ustanın kestiği dönerin tadına bakmaya gelenler var. Her gün sabah 10.00'da dükkanını açan Yıldız, gece 12'ye kadar döner kesiyor.

İşini aşkla yapan Yıldız, erkek döner ustalarına taş çıkartıyor. Döner ustası belgesi de olan kadın ustayı döner keserken görenler ilk başta şaşkınlık yaşıyor. Her gün yüzlerce döner satan ustanın kestiği dönerler büyük rağbet görüyor. Fiyatları da uygun tutan kadın usta, hem kaliteli, hem de uygun fiyat politikası uygulayınca siparişlere yetişemiyor.

Döner ustalığına 1998 yılında başladığını ifade eden Keriman Yıldız, "Et döneri kendim hazırlıyorum. Her meslekte zorluk olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Fakat ben bu işi severek yaptığım için bana zor gelmiyor. Günde 14 saat dükkanda çalıştığım oluyor. Beni burada döner keserken görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Ama dönerimi yedikten sonra takdir edip eline sağlık diyorlar. Bu ateşe nasıl dayanabiliyorsun, bu işi nasıl yapabiliyorsun diye çok soran var. Ben de severek yaptığım için zor gelmediğini söylüyorum. Fiyatlarımız çok uygun. Yarım ekmek et döner 12 lira. Yarım ekmek tavuk döneri ise 8 liradan satıyorum. Buraya astığım dönerlerimi hepsi bitiyor" dedi. - BURSA