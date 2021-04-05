Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar
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Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

Tekirdağ'da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar 4 arıcının kovanları çalarken, üreticiler hırsızlara sitem etti.

Tekirdağ'da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar 4 arıcının kovanları çalarken, üreticiler hırsızlara sitem etti.

Tekirdağ'da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar tarafından 4 arıcının kovanları çalındı. Kovanları çalınan arıcılar arasında bulunan kadın üretici Fatma İşbilir, hırsızlara sitem etti.

Yaklaşık zararının 50 bin TL olduğunu söyleyen Fatma İşbilir, "Bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı'na yakın bir bölgede arıcılık yapıyoruz. Önceki gün bazı hırsızlar, bizim alanımıza girerek 50 kovanımızı çalmış. Bu arılar ve kovanlar ortalama 45 – 50 bin TL değerinde. Bu hırsızlığı bilmeyen kişilerin yapacağını sanmıyorum. Duyduğum kadarıyla bölgedeki 3 diğer arıcının daha kovanları çalınmış. Emniyete konuyla ilgili şikayette bulunduk, bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor. Hırsızların en yakın zamanda yakalanacağını umut ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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