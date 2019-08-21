Kadın üreticilerin ilk doğal ürünleri satışa çıktı

21.08.2019 17:48

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürettiği ilk doğal ürünlerin tanıtımı yapıldı.



S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürettiği ürünler satışa çıktı. Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde kurulan kooperatife ait ürünlerden ise aromatik zeytinyağı, süt reçeli ile doğal mayalı peynirin tanıtımı yapıldı.



Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan ve Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt üreticilerden ürünler hakkında bilgi alarak ürünleri tattı.



Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak önceliklerinin tarım olduğunu ifade eden Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, Aliağa'nın artık sadece bir sanayi kenti olmadığını, aynı zamanda tarımda da öne çıkabileceğini gösterebilmek için kadın çiftçiler projesi oluşturduklarını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA