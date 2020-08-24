Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin?i güzelleştirecek
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Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin?i güzelleştirecek

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin'den Kadın Kooperatifi' bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 800 bin çiçek, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte Mersin'i renklendirecek.

Kadın üreticilerin ellerinde yeşeren çiçekler Mersin?i güzelleştirecek
24.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:32

 

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin'den Kadın Kooperatifi' bünyesinde çalışmalar yürüten kadınların yetiştirdiği 800 bin çiçek, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte Mersin'i renklendirecek.Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin 'Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi' kapsamındaki çiçek üretimi çalışmaları ile 800 bin çiçek daha yetiştirildi. Mersinden Kadın Kooperatifi ile yazlık ve kışlık tek yıllık bitkilerin üretimi ile ilgili alım garantili üretim sözleşmesi yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kadınlar üretiyor, Mersin kazanıyor. Büyükşehir 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında 302 bin 50 TL tasarruf sağladı. Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın da destekleriyle kadınlar yetiştirdiği çiçeklerle üretime katılırken, hem sosyalleşiyor hem de kenti güzelleştiriyor.Mersin'den Kadın Kooperatifi bünyesinde çiçek yetiştirmek için istihdam edilen 20 kadın, Büyükşehir'in fidanlığında 2 dekarlık alanda kurulu serada 2 ay boyunca eğitim aldı. Eğitim serasında üretime başlayan kadınların umutla ekip bakımlarını yaptığı fideler çiçeklenmeye devam ediyor. İlk olarak yetiştirilen 500 bin adet çiçek kentin her köşesini süslemişti. Ekipler,sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte yetiştirilen 800 bin adet çiçeği daha kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikerek, Mersin'i renklendirecek.'302 BİN TL TASARRUF'Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, kentte sağlıklı ve düzenli yeşil alanlar yaratmak için ihtiyaç duyulan çok yıllık mevsimlik çiçekleri kadın kooperatiflerinden temin ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Seralarda üretilen mevsimlik çiçekleri yazlık ve kışlık olarak alım garantili üretim sözleşmesi yaparak temin ediyoruz. Kadın kooperatifleriyle çalışmamızdaki amaç kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek ve buradan aldığımız bitkilerle belediyemize katkı sağlamak, belediyemizin tasarruf etmesini sağlamak. Aldığımız ürünlerin tamamında 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında aldığımız bitkilerle belediyemiz 302 bin 50 TL tasarruf etmiştir. Burada amacımız kadın istihdamını, kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek, kooperatifçiliği teşvik etmek ve belediyemizin bütçesine katkı sağlamaktır? dedi.'ÇALIŞMALARIMIZ DİĞER İLÇELERİMİZDE DE YAYGINLAŞARAK DEVAM EDECEK'

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Büyükşehir'in önderliğinde kurulmuş olan Mersinden Kadın Kooperatifi ile anlaşarak 20 kişilik bir ekip oluşturulduğunu, kadın istihdamına katkı sağlamanın yanında kadınları üretime dahil ederek ek gelir ve sosyalleşme imkanı sunulduğunu dile getirdi.


Kaynak: DHA

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