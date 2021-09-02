Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
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Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği

Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi Kadın üreticilere destekte bulundu. Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen, 'Küçükbaş Hayvan Dağıtımı' kura çekimi ile yapıldı. Gerçekleşen kuru çekiminde Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa Mahallelerindeki 27 kadın üreticiye toplam 165 koyun ve koç ile 3 aylık yem hibe edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Artan maliyetler maalesef üreticinin ve çiftçinin belini büküyor. Bizler de bunun farkındayız. O anlamda yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen sorumlulukları da iyi biliyoruz. Merkezefendi'de artık 'Ben yaptım oldu' anlayışı olmayacak dedik. Her projemizde dernekler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, odalar paydaşımız olacak demiştik. Sivil toplum kuruluşları bu ülkenin farklı dinamikleri, sesleridir ve desteklenmeleri gerekir. Denizlimizde bir ilki gerçekleştirdik ve Halk Süt'ü başlattık. Bir yandan çocuklarımız doğal ve sağlıklı süt içerken diğer yandan yerli üreticimiz kazansın istedik. 2-5 yaş arasındaki 7 bin çocuğumuza aylık 28 bin litre süt dağıtıyoruz" dedi.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bir kadın başkan olarak Merkezefendi'de kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapacaklarını belirtti. Başkan Doğan, "Kadın üretirse, kadın bilgilendirilirse aile mutlu olur, mutlu aileler refah toplum demektir. Üreticiye destek olduk. Son dönemdeki artan yem fiyatları, mazot fiyatları ve size aynı şekilde yansımayan satış fiyatlarının farkındayız. Hayvancılığa da bir desteğimiz olsun istedik. İlk olarak küçükbaş hayvancılıkla başlayalım ve bunu deneyelim istedik. Önümüzdeki yıllarda hem mahalle sayımızı arttıralım hem de bu şekilde vereceğimiz kişi sayısını artırarak devam edelim istiyoruz. İlk olarak kadın üreticilerimiz olsun istedik. Kadın üreticimizin yanındayız. Şartları sağlayan kadınlarımıza 5 koyun, 1 koç desteğimiz olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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