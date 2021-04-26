Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı
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Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı

Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor' projesi kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurslarda kadın üreticiler tarlalarında uygulamaya başladı.

"Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor' projesi kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurslarda kadın üreticiler tarlalarında uygulamaya başladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan "Kırklareli Bağcılığı Kadın Eliyle Çağ Atlıyor' projesi kapsamında eğitimi tamamlayan kadın üreticiler tarlalarında uygulamalara başladı.

Kursu başarıyla tamamlayan kadın üreticiler kursta öğrendikleri bilgiler çerçevesinde tesis edecekleri bağ alanlarında toprak numunelerini kendi aldı.

Bağ tesis edilmesinde birçok unsurun göz önünde bulundurulması ve ileride telafisi mümkün olmayan hatalar yapılmaması amacıyla her aşamasında dikkatli davranılması gerektikleri konusunda başta anaç ve çeşit seçimi olmak üzere bağların bakımlarını doğru yapabilmek ve toprağı daha iyi tanıyabilmek amacıyla toprak analizi yapılması öncelikli ve önemli aşamalardan biri olduğu aktarıldı. - KIRKLARELİ

Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı
Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı
Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı
Kadın üreticiler kursta öğrendiklerini tarlalarında uygulanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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