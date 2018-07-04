Kadın UBER Şoförüne Aracı Kenara Çekmesini Söyleyerek Tecavüz Etti

Kan donduran olay ABD'de Kuzey Carolina'da yaşandı. Daha önce çocuk tecavüzünden tutuklanan 21 yaşındaki Jonathan Aquente Neal bu kez bir kadın şoföre tecavüz etti.

UBER ŞOFÖRÜNE YOL KENARINDA TECAVÜZ ETTİ

Cumartesi günü öğlen 1 buçuk sularında UBER aracılığıyla araç isteyen saldırgan , yolculuk sırasında şoföre kenara çekmesini söyledi. Yol kenarında 31 yaşındaki kadın UBER şoförüne tecavüz eden saldırgan, pazartesi günü kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE 14 YAŞINDA KIZA TECAVÜZ ETMİŞ

Sorgu sırasında saldırganın kirli sicili de ortaya çıktı. Saldırganın 2015 yılında 18 yaşındayken 14 yaşında bir kıza tecavüz ettiği ancak bir yıl sonra şartlı salıverildiği açıklandı.