Kadın UBER Şoförüne Aracı Kenara Çekmesini Söyleyerek Tecavüz Etti
ABD'de daha önce 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkan genç adam, çağırdığı UBER aracının kadın şoförüne, otomobili kenara çekmesini söyleyerek otoyol üzerinde tecavüz etti.
Kan donduran olay ABD'de Kuzey Carolina'da yaşandı. Daha önce çocuk tecavüzünden tutuklanan 21 yaşındaki Jonathan Aquente Neal bu kez bir kadın şoföre tecavüz etti.
UBER ŞOFÖRÜNE YOL KENARINDA TECAVÜZ ETTİ
Cumartesi günü öğlen 1 buçuk sularında UBER aracılığıyla araç isteyen saldırgan , yolculuk sırasında şoföre kenara çekmesini söyledi. Yol kenarında 31 yaşındaki kadın UBER şoförüne tecavüz eden saldırgan, pazartesi günü kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE 14 YAŞINDA KIZA TECAVÜZ ETMİŞ
Sorgu sırasında saldırganın kirli sicili de ortaya çıktı. Saldırganın 2015 yılında 18 yaşındayken 14 yaşında bir kıza tecavüz ettiği ancak bir yıl sonra şartlı salıverildiği açıklandı.
YORUMLAR (18)
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adanalı mı la bu yoksa conconlardanCevap Yaz Yayından Kaldır
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cono bu cono cono conoCevap Yaz Yayından Kaldır
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sadece Türkiye de deilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gece disari cikmaya korkuyoruz bu heryerde böyle malesefCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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resmen torerist neden salarsınız anlamadım ki bir yil sonra yine cıkar bu sefer baska bir şey yapar bunları zindanda cikarmicaksın kardesim ömür boyu hapis vereceksinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır