Kadın Turistin Çektiği Taciz Görüntüleri, Taksicinin Başını Yaktı
İstanbul'da taksisine binen Taylandlı turisti taciz edip fazla para almaya çalıştığı için gözaltına alınan taksici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici tutuklandı.
KADIN TURİSTİ TACİZ EDİP DOLANDIRMAYA KALKTI
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Sivil trafik ekipleri, taksinin plakasından şüphelinin kimliğine ulaştı. Ardında taksici Birol T. (32)'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri süren Birol T.'nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden el konulmuş olduğu belirlendi. Olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye "Çalışma ruhsatının bulunmaması"ndan bin 2 lira, "sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak"tan 2018 lira ve "taksimetre kullanmamak" suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası verildi.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
İddiaya göre, İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı.
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Bunlara yuz verenlerin ayleleride yaşasın inşallah ozaman anlarlar bunlara bukadar yüz verenlerin allah belasini versin aminCevap Yaz Yayından Kaldır
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Güzelim ülkeden niye taksi ve minibüs şoförlerine dokuna olamıyor herkesin bildiği şey herkes şikayetçi saygı yok yol verme yok düzgün hizmet yok ama yinede kimse bu konuya el atmıyorkimse önüne geçemiyor bence bir ülkenin reklam yüzüdür taksici ve münübüs esnafları taksicı esnafı yıllardır hiçbir yenilik yapmadılar MilyonTL olduğu bir plakanın ülkede niye hiç kimse teknoloji ye ayak uydurmıyor Moskovada Yandex diye bir uygulama var böyle bir güzel hizmet yok hizmetinde geçmişi 5 yıl Bizim taksici esnafların geçmişi kaç yıl acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl bı ınsansınız yav bı elınıze bı belınıze sahıp cıkamıyonuzCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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O kadar taksiye biniyorsunuz. Bir yerlere yetişmek için can havliyle butona basıp taksi çağırıyorsunuz. Yağmurda çamurda tehlike anlarında hep onların arabasına sığınıyorsunuz ama bakıyorum herkes taksicilere sövüyor. Gündüz başka işte çalışıp akşamları ek olarak taksicilik yapanlar var çocuğuna ekmek götürmek için. Bu kadar da genelleme yaparak vicdansız terbiyesiz konuşmayın.Cevap Yaz 12 Yayından KaldırHAKAN: evine ekmek götürecekse helal yoldan götürecek. sapıklık yaparak, taksimetre açmadan fazla para alarak değil. senin ailenden birine bunu yapsalar ve görüntülerde fark etsen ne yaparsın? helal olsun deyip geçer misin?1 Yayından Kaldır