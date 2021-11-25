KADIN TERLİKLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

TİCARET Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri İran'dan Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda kadın terliklerinin içerisine gizlenmiş, dolgu malzemesi görünümünde toplam 10,5 kilogram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizinde, İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu yolcuyu havalimanına getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek iniş yaptığında operasyon için harekete geçildi. Şüpheli yolcunun beraberindeki bagajlar x-ray cihazında kontrol edildi. Burada yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan bagajların içerisinde ilk bakışta suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler bagajları narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yaptı. Köpeklerin bagajlarda bulunan kadın terliklerine tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine bağlantı noktalarından ayrılan terliklerin içerisinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu. Söz konusu plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Operasyon sonucunda 6,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ 6 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirildi. Kent içerisinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı. Söz konusu alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içerisine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi. Bir biri ile bağlantılı iki operasyon sonucunda toplam 10,5 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.