Kadın tenisine koronavirüs engeli
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.
16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:52
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.
WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA