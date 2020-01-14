Kadın tenisçiler İstanbul'da kampa girecek

14.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:02

Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele edecek Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı'nın geniş kadrosu turnuvaya İstanbul'da hazırlanacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde yapılacak müsabakalarda Polonya ve Slovenya ile aynı grupta yer alacak.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takımda, İpek Soylu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'den oluşan geniş kadronun 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ENKA Spor Kulübü Tesisleri'nde kampa gireceği belirtildi.

Toplam 13 ülkenin bulunduğu Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki takımlardan 7'si Estonya'da, 6'sı Lüksemburg'ta mücadele edecek. Sert zeminli kapalı kortlarda oynanacak müsabakaların ardından grup birincileri diğer grubun ikincileriyle çapraz eşleşecek. Eşleşmeyi kazanan iki takım play-off'lara gitmeye hak kazanırken, grubunu son sırada tamamlayan takım ise diğer grubun sonuncusuyla kümede kalmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA