Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu

03.11.2019 23:58

Türkiye, G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı kadın sporcular, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak zirvede yer aldı.

Kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Kaynak: AA