SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
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SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor

13.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:16

Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyorSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) -KADIN Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi Konya'da kampa girdi.

Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) -

KADIN Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi Konya'da kampa girdi. Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetiminde hazırlanan sporcular sıkı bir şekilde çalışıyor.

Birçok kez ülkemizin bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşı'nı okutan Milli Takım sporcularının yeni hedefi olimpiyatlarda yine milli marşı okuyabilmek.

"ÜLKEMİZE TAM KAPASİTE MADALYALAR İLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Uzun süreden beri pandemi yaşadıklarını ve önlerinde Tokyo Olimpiyatları'nın olduğunu ifade eden Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 'Olimpiyatlar ertelendi biliyorsunuz. Yaklaşık bir yıldan beri sporcuların formlarını kaybetmemeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde Turkish Open var. O gün kendisini iyi hisseden sporcularımız ile müsabakaya katılacağız. Daha sonra Avrupa Şampiyonası var. Eksiklerimizi tamamlayıp katılacağız. Olimpiyatlardan önceki en önemli müsabaka Avrupa Şampiyonası gözüküyor. Onu da verimli bir şekilde geçirip inşallah olimpiyatlarda tam kapasite ülkemize madalya almak istiyoruz' dedi.

"ANA HEDEFİMİZ TOKYO OLİMPİYATLARI"

Şahin, 'Şu anda ana hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Bütün ana takımımız onun için çalışıyor. Şu an da en kısa hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Bu günden itibaren 3-4 aylık bir süre var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZ ÇOK İYİ AMA BİZ DE ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Önlerinde olimpiyatlar olduğu için antrenmanlarının çok ağır şekilde devam ettiğini belirten Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, 'Olimpiyatlara dünyanın en iyi 6 sporcusu gidiyor. Ben ve arkadaşlarım bu ilk 6 sporcusu arasında yer alıyoruz. Kendimden de güzel şeyler bekliyoruz. Rakiplerim çok iyi ama biz de çok iyi çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

"SEZON BİZİM İÇİN YENİ BAŞLIYOR"

Avrupa Şampiyonu ve dünya 3'üncüsü Nafiye Akkuş ise, 'Bizim için sezon yeni başlıyor. Önümüzde Turkish Open müsabakası var, daha sonra Avrupa şampiyonası ve Temmuz ayında yapılacak Olimpiyatlar var. Hedefimiz hepsinde altın madalya kazanmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşımızı okutmak' dedi

SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor
SPOR Kadın Tekvando Milli Takımı, Konya'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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