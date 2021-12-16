Kadın tarım işçilerinin zorlu mesaisi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan kadın tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için günde yaklaşık 12 saat çalışıyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde yaşayan kadın tarım işçileri, hem yaz hem de kış aylarında çeşitli tarım işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimini sağlamak için sabahın erken saatlerinde işe başlayan tarım işçileri, soğuk havaya rağmen günde yaklaşık 12 saat mesai harcıyor. Ot alma, pancar kesme, soğan çuvallama başta olmak üzere tarlayı kapsayan birçok işte yer aldıklarını belirten tarım işçileri, kış aylarında lastik yakarak ısınmaya çalıştıklarını söylüyor. İşçilerin çavuşluğunu yapan Müzeyyen Er, zor şartlar altında çalışmalarına rağmen maddi anlamda yeterli karşılığı alamadıklarını vurguluyor.

"Burası bittiği zaman başka yerlere de gideceğiz"

İş olduğu sürece her mevsim aktif olarak çalıştıklarını dile getiren Er, "Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Taş toplama, soğan, ot alma, pancar kesme, soğan çuvallama başta olmak üzere her şeyi yapıyoruz. Sabah 07.30'da evimizden çıkıyoruz, akşam 19.00 veya 19.30 civarında evimize dönüyoruz. 12 veya 13 kişi oluyoruz. Şükür Allah'ıma çalışıyorum. Engelli çocuğum var. Herkesin ihtiyacı olduğu için çalışıyor. Un ve şeker gibi ürünleri almakta zorlanıyoruz. Günlük yevmiyemiz yetmiyor. Bugün burada pancar kesiyoruz. Burası bittiği zaman başka yerlere de gideceğiz. Kış aylarında da gidiyoruz. Soğuk oluyor ama karda lastik yakıyoruz. Arkamızda lastik yanarken biz önde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR