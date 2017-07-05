Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 2 Ölü, 8 Yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde tartım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kadın öldü, 7'si kadın, 8 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolu Hortu mevkiinde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan kadın işçiler taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak yönetimindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada, 2 kadın öldü, sürücü Sulak ile işçiler Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş ile henüz isimleri belirlenemeyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazada, ölen 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. - Konya