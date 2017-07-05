Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi 2 Ölü, 8 Yaralı (2)

Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi 2 Ölü, 8 Yaralı (2)

Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi 2 Ölü, 8 Yaralı (2)