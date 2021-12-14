Kadın taraftarlar, Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek

Gençlerbirliği Kulübü, Menemenspor maçıyla bu sezon oynayacakları tüm iç saha karşılaşmalarını kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü olması vesilesiyle, kadın taraftarlarımız bu hafta oynanacak Menemenspor maçıyla birlikte Eryaman Stadı'nda oynayacağımız tüm maçları ücretsiz izleyebilecek. Kadın taraftarlarımıza, kulübümüz tarafından bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının olması ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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