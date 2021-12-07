Kadın taksi şoföründen 'satırlı saldırı' iddiası

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da taksicilik yapan Hatice Çağar Mirasedoğlu (58), durak başkanı S.M.'nin kendisine sopa ve satırla saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kadın olduğu için durakta istenmediğini öne süren Mirasedoğlu, "Satırla bana doğru koştu, araya arkadaşı girip elinden alınca bu kez sopasını aldı. Araya girmeselerdi canımdan olabilirdim. Bir kadın olarak durakta rahat çalışmak istiyorum" dedi. S.M. de hakaret iddiasıyla Mirasedoğlu'ndan şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesinde bir taksi durağında 4 ay önce kendi aracıyla taksicilik yapmaya başladığını belirten Hatice Çağar Mirasedoğlu, bu süreçte iş arkadaşlarıyla zorluklar yaşadığını, kadın olduğu için durakta istenmediğini öne sürdü. Mirasedoğlu, farklı gerekçelerle çalışmama, durağa girmeme gibi cezalar kesildiğini kaydetti.

Olaylar nedeniyle korku yaşadığını söyleyen Mirasedoğlu, "Korkuyorum. Herhangi bir yaptırım uygulanmayınca üzerime gelmeye devam ediyorlar. Beni işleyişe sokmamaya çalışıyorlar. Benim için başkalarına 'bırak bu terbiyesiz, saygısız kadını' dediler. Ben de 'artık yeter' dediğimde elindeki çay bardağını kafama doğru fırlattı. Cep telefonuma KADES uygulamasını yüklemiştim, oradan polis çağırdım. Ben bir kadın olarak orada rahat çalışmak istiyorum" dedi.