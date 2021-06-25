Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.T yaralanırken, korkuluklar sayesinde 50 metreden uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Meşrutiyet Mahallesinde meydana geldi. 67 ZB 566 plakalı bayan otomobil sürücüsü N.T direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde korkuluklara çarptı. Korkuluklar sayesinde uçuruma uçmaktan son anda kurtulan N.T, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.T'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın sürücüsünün hayatını korkuluklar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:43:33. #1.14#

title