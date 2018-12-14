Öfkeli Sürücü, Tartışma Yaşadığı Araca Önce Sopayla Vurdu Sonra Aracıyla Saldırdı
Trafikte iki kadın sürücü arasında yol kavgası yaşandı. Kadın sürücülerden biri, aracında bulunan beysbol sopası ile diğer araca saldırdı. Öfkesi dinmeyen kadın sürücü, beysbol sopası ile saldırdığı araca bu kez de kendi aracıyla defalarca çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Yol kavgasında deliye dönen kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beysbol sopası ile saldırdı. Aracına saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran diğer kadın sürücü ise araçtan inerek yol kenarında olanları izlemeye başladı.
ARACA DEFALARCA ÇARPIP YOLUNA DEVAM ETTİ
Arabaya zarar veren sürücünün öfkesi bir türlü dinmeyince tekrar arabasına bindi ve direksiyonu az önce zarar verdiği araca çevirdi. Defalarca araca çarpan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
YAŞANANLAR KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Tüm bunlar olurken diğer sürücü ise arabasından inip, şaşkınlıkla olan biteni telefonuna kaydediyordu. Yaşana o anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.