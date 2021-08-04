Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
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Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu Adana'da trafik polisi tarafından eğitim verildikten sonra "trafik dedektifi kimlik kartı" alan çocuk yoldan geçen araçları durdurmak isterken bir kadın sürücünün kızdığı o anlar sosyal medyada yayınlanınca Enes Yetkin adlı çocuk trafik...

Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu

Adana'da trafik polisi tarafından eğitim verildikten sonra "trafik dedektifi kimlik kartı" alan çocuk yoldan geçen araçları durdurmak isterken bir kadın sürücünün kızdığı o anlar sosyal medyada yayınlanınca Enes Yetkin adlı çocuk trafik polisiyle birlikte uygulama yaptı

Enes Yetkin: "Trafik dedektif kimlik kartı alınca uygulama yapmak isterken bir kadın bana kızdı çok üzüldüm"

ADANA - Adana'da trafik polisi tarafından eğitim verildikten sonra "trafik dedektifi kimlik kartı" alan çocuk yoldan geçen araçları durdurmak isterken bir kadın sürücünün kızdığı o anlar sosyal medyada yayınlanınca 10 yaşındaki Enes Yetkin adlı çocuk trafik polisiyle birlikte uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik eğitimi verdiği çocuklara 'trafik dedektifi kimlik kartı' verdi. Bu çocuklardan biri olan Enes Yetkin, 'trafik kontrol dersi' kapsamında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yoldan geçen araçları durdurarak, sürücülerin emniyet kemerlerini takıp takmadığını denetlemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın sürücü, küçük Enes'i azarlayarak, yoldan çekilmesini söyledi. Enes'in üzüldüğü olayı ise babası Eşref Yetkin cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba Yetkin, oğlunun çok üzüldüğünü ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, küçük Enes'i evinden alarak Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik denetimine götürdü. Polis ağabeyleriyle birlikte durdurduğu araçlardaki sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol eden Enes, bilgilendirici broşür de dağıttı.

Yaşadığı olay nedeniyle üzüldüğünü belirten Enes Yetkin, "Aldığım eğitimlerin ardından trafik dedektifi oldum. O gün bir kadın sürücüye düdük çaldım. O da bana 'Yoldan çekil, ezileceksin' diye bağırdı. Çok üzüldüm. Bugün polis ağabeylerimle birlikte, trafik denetimine katıldım" diye konuştu.

Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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