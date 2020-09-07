KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇİĞ KÖFTELİ, TESPİHLİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN YOLCULUĞU
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KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇİĞ KÖFTELİ, TESPİHLİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN YOLCULUĞU

İSTANBUL'da trafikte seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen, tespih çeken kadın sürücü o anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇİĞ KÖFTELİ, TESPİHLİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN YOLCULUĞU
07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:23

İSTANBUL'da trafikte seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen, tespih çeken kadın sürücü o anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

İstanbul'da bir kadın sürücü otomobilde çiğ köfte yedi, tespih çekip trafiği tehlikeye attı. Kadın sürücü, o anları sosyal medyada paylaştı. Trafiği tehlikeye düşüren kadının görüntüleri tepki gördü.

Kaynak: DHA

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