KADIN SÜRÜCÜNÜN ÇİĞ KÖFTELİ, TESPİHLİ TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN YOLCULUĞU İSTANBUL'da trafikte seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen, tespih çeken kadın sürücü o anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

İSTANBUL'da trafikte seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyen, tespih çeken kadın sürücü o anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

İstanbul'da bir kadın sürücü otomobilde çiğ köfte yedi, tespih çekip trafiği tehlikeye attı. Kadın sürücü, o anları sosyal medyada paylaştı. Trafiği tehlikeye düşüren kadının görüntüleri tepki gördü.

Kaynak: DHA