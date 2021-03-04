Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti

04.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:26
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hediye Özmen'e (66), Sibel D., otomobiliyle çarptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hediye Özmen'e (66), Sibel D., otomobiliyle çarptı. Kazada hafif yaralanan Özmen'e yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale ederken, Sibel D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hediye Özmen'e, Sibel D. idaresindeki 06 S 9500 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadına, ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçen sağlık görevlisi kadın yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hediye Özmen, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Sibel D. polis ekiplerince gözaltına alındı.  


Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti
Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Necmettin Erbakan
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:05:25. #1.14#
title