Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu
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Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu

08.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:07
Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla ilçenin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Özellikle kadın sürücülerin durdurulduğu uygulamalarda ceza yeme düşüncesine kapılan kadınlar polis ekiplerinin elinde ceza makbuzu yerine çiçek görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücülere ve yanında yolcu olarak bulunan kadınlara çiçeklerini takdim eden polis ekipleri, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar ise, duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan ekipler çevredeki kadınların da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti. - OSMANİYE

Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu
Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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