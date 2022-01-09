Kadın sürücü trafik ışıklarını söküp götürdü

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kadın sürücünün kullandığı otomobil, yerinden söktüğü trafik ışıklarını 50 metre ileriye sürüklendi. Kentin en işlek noktasında meydana gelen kaza kaldırımın boş olması faciayı önlerken, kadın sürücü ise şok geçirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Hülya O. idaresindeki 45 HD 1923 plakalı Opel marka otomobil, ışıklardan geçip İstiklal Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada kontrolden çıktı. Hızla kaldırıma doğru ilerleyen otomobil, trafik ışıklarına çaptı. Demir direği yerinde sökerek yaklaşık 50 metre sürükleyen otomobil, kaldırımı aşarak süs havuzuna birkaç metre kala durabildi.

Kaldırımın boş olması faciayı önledi

Kentin simgesi horoz heykelinin de yer aldığı şehir en yoğun meydanında meydana gelen kaza sırasında kaldırımın bol olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Şok geçiren kadın sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Araçtan indirilen Hülya O., vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaşadığı şokun etkisinden kurtulamayan kadın sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol maksatlı hastaneye götürüldü.

Dumanların çıkmaya başladığı otomobile, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği otomobil, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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