Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi

- Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi Bahçeşehir'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basında dükkana girdi İstanbul Bahçeşehir'de otomobilini park etmek isteyen bir kadın sürücü, iddiaya göre fren ile gazın yerini karıştırınca dükkanın içine girdi.

- Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi

Bahçeşehir'de aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basında dükkana girdi

İSTANBUL - İstanbul Bahçeşehir'de otomobilini park etmek isteyen bir kadın sürücü, iddiaya göre fren ile gazın yerini karıştırınca dükkanın içine girdi. O esnada dükkanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, bugün saat 13.00 sularında Bahçeşehir Gölet Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JY 7686 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü kuruyemiş dükkanının önüne park etmek istediği esnada fren ile gazın yerini karıştırdı. Fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü kuruyemiş dükkanının önünde bulunan ürünleri de dağıtarak dükkana girdi. O esnada dükkanda alışveriş yapan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün ise, yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak