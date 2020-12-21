Kadın sürücü çileden çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadın sürücü çileden çıktı

21.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:57
Kadın sürücü çileden çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet tarafından sıkıştırıldığını ileri süren kadın sürücü çileden çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet tarafından sıkıştırıldığını ileri süren kadın sürücü çileden çıktı.

İnegöl-Alanyurt yolundaki trafik hareketliliği birçok bölgeden daha fazla. Bu yoldan her gün binlerce araç geçerken, yolu kullanan sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getiriyor. Alanyurt yolunda seyir halinde olan kadın sürücü, kendi şeridinde gittiği sırada, iddiaya göre bir kamyonet tarafından sıkıştırıldı. Neye uğradığını şaşıran sürücünün arabasında maddi hasar meydana geldi. Korna çalarak tepkisini ortaya koyan kadın sürücü arabasından inerek kamyon şoförüyle tartıştı. Uzun münakaşaların ardından her iki sürücü kendi aralarında anlaşarak yollarına devam etti. - BURSA

Kadın sürücü çileden çıktı
Kadın sürücü çileden çıktı
Kadın sürücü çileden çıktı
Kadın sürücü çileden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Bakan Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Umut Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın sürücü çileden çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:57:32. #1.15#
title