Kadın sünneti film oluyor!

Türk sineması, dünyanın en önemli kadın sorunlarından biri olan, kanayan yara kadın sünnetini film olarak perdeye taşıyor.

Bilindiği gibi, milyonlarca kadının hayatını tehdit eden sorun Dünya Sağlık Örgütü'nün de en önemli gündem maddelerinden biri. Kadın sünneti sorununu anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı.

48 Film Yapım ile 24 Kare Film Ltd. ortaklığında çekilen filmde sünnet tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kız çocuğunun annesiyle birlikte verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyor.





Filmin özgün hikayesinin yazarı olan yapımcı Zeynep Girgin, "6 Şubat Dünya Kadın Sünnetine Sıfır Tölerans Günü. Bizde filmimizin ilk lansmanı için bu anlamlı günü seçtik. Dünyada 200 milyonu aşkın sünnetli kadın var. Bu dünyamızın çok önemli bir sorunu. Yetmiş milyon kadın daha sünnet tehdidi altında. Biz tüm dünyada bir farkındalık yaratmak adına bu filmi çekiyoruz. Filmimizi hem ülkemizde hem de uluslar arası alanda gösterime sokmayı planlıyoruz. Filmin Birleşmiş Milletler'de de gösterimi için girişimlerimiz var" dedi.





Filmin başlıca rollerini Tuğba Koşucu, Yahya Çelebi, Bedriye Roza Çelik, Ela Derin Çelik ve Semra Dinçer paylaşıyor.





Kaynak: Snob Magazin