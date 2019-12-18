Kadın subaydan öğrencilere trafik eğitimi

18.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:10

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler, trafik eğitimini kadın subaydan alıyor.



Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, jandarma bölgesindeki kırsal bölge okullarında eğitim gören çocuklara uygulamalı trafik eğitimi vererek miniklerin trafik konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.



Soru ve cevap kısmında minik öğrencilerin trafik konusunda bilgilenmeleri velileri de mutlu ediyor.



Tarsus ta bir çok okul trafik eğitiminin artması için jandarmadan eğitim talebinde bulunuyorlar. - MERSİN

Kaynak: İHA