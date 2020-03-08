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Dünya Kadınlar Günü, Spor

Kadın sporculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanarak ilkleri gerçekleştiren kadın milli sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınların her alanda başarılı olabileceği" mesajını verdi.

08.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:54
Kadın sporculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanarak ilkleri gerçekleştiren kadın milli sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınların her alanda başarılı olabileceği" mesajını verdi.

Kategorilerinde önemli başarılar elde eden Mizgin Ay, Ekaterina Atalık, Serap Özçelik Arapoğlu, İlke Özyüksel, Deniz Selin Üstündağ, Fatma Zehra Köse, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil kadınların hedefledikleri tüm başarılara ulaşabileceklerini vurguladı.

Kadın sporcuların mesajları şöyle:

Mizgin Ay (Dünya yıldızlar şampiyonu milli atlet): "Her şeyin başı çok çalışmak. Ben başardım. Siz de başarabilirsiniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun."

Ekaterina Atalık (Avrupa şampiyonu milli satranççı): "Kadınlar günümüz kutlu olsun, hiç bir zaman unutmayın; her başarılı erkeğin arkasında akıllı ve başarılı bir kadın vardır."

Serap Özçelik Arapoğlu (Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci): "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Ben de yıllardır karate erkek sporu kadınlar yapar mı diyen insanların arasında yer aldım ama gücümüzü bütün dünyaya gösterdim. Biz de elimizden gelen bütün gayreti dünyaya göstermeye, durmadan, yılmadan çalışmaya devam edelim."

İlke Özyüksel (7 dünya rekoruna sahip milli modern pentatlet): "Kadınlarımızın toplumda ve sporda daha çok rol alması dileğiyle...8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kadın Kılıç Milli Takımı (Deniz Selin Üstündağ, Fatma Zehra Köse, Aylin Çakır, Nisanur Erbil): "Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA

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