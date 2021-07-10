Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda kadınlar, 107 kilometre pedal çevirdi.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi , ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nda kadınlar, 107 kilometre pedal çevirdi.

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan 2021 Kayseri UCI Yol Yarışları'nın bugünkü ayağı Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Grand Prix Erciyes Mimar Sinan adlı yarışta kadınlar pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sivas Yolu, Bünyan, Sultanhanı kavşağı U Dönüşü, aynı yoldan geri dönüş ile Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde sona eren zorlu parkurda kadınlar, 107 kilometre pedalladı. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer aldığı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katılıyor.25 Temmuz 2021 Pazar gününe kadar sürecek yarışlarda sporcular Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıma imkanı yakalıyor. arken, ayrıca yarışlar, ORAN Kalkınma Ajansı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları toplam 1.174,9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı