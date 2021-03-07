Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
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Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı

07.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:46
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı

Bursa'da kadın otobüs şoförünü görenler ilk başta otobüsten inmek istiyor, ancak yolculuk yaptıktan sonra müdavimi oluyor.

Bursa'da kadın otobüs şoförünü görenler ilk başta otobüsten inmek istiyor, ancak yolculuk yaptıktan sonra müdavimi oluyor.

Çocukluk hayali olan şoförlüğü 17 yıldır yapan Zeliha Kınacı, ilk olarak tır şoförlüğü yaptı. Daha sonra şehirler arası yolcu otobüsü şoförlüğü yapan Kınacı, 4 yıldır Bursa'da otobüs şoförlüğü yapıyor. Kınacı, Bursa'da özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak her gün binlerce vatandaşı gideceği yere taşıyor. Başından birçok ilginç hadise geçen kadın şoför, hatıralarını anlattı.

Şoförlük yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Zeliha Kınacı, "İlk şoförlüğüme tır kullanarak başladım. Daha sonra uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde kaptanlık yaptım. Şehirlerarası yolculuk yaparken beni gören bazı yolcular araca binmek istemiyordu. Başka otobüs olmadığını duyunca zorla bindiler. Yolculuk yaptıktan sonra bir daha hep benimle yolculuk yapmak istediler. Kadınların gününü kutlarım" dedi. - BURSA

Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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