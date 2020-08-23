Kadın şoförler, zorlu yollarda otobüs seferlerine başladı MERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan kadın şoförler, kent merkezindeki seferlerini başarıyla tamamlamalarının ardından artık zorlu yayla yollarında da yolcu taşıyor.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan kadın şoförler, kent merkezindeki seferlerini başarıyla tamamlamalarının ardından artık zorlu yayla yollarında da yolcu taşıyor.

Kent merkezinde başarıyla görev yapan 5 kadın otobüs şoförü, kırsal mahalle ve yayla hatlarında görevlendirildi. İşini severek yapan kadınlar, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde direksiyon sallamaya başladı. Kadın şoförler, sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı Gözne, Ayvagediği, Arslanköy, Bekiralanı ve Civanyaylağı mahalle hatlarının dar, eğimli ve rampa olan yollarında yolcu taşıyor. Türkiye'de bir ilk olarak kırsal mahallelerde görevlendirilen kadın şoförler hem mutlu hem de gururlu olduklarını söyledi. Mesleklerine aşık olduklarını belirten kadın şoförler, mahalleliden olumlu tepkiler aldıklarını ve bundan çok mutlu olduklarını söyledi. Kadınlar, kırsal mahalle hatlarında sadece erkek şoförlerin çalışabileceği ön yargısını da yıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'Kadın şoförlerden 2 çocuk annesi Sultan Yüksel (38), kırsal mahallelere sefere çıktığından beri çok güzel tepkiler aldığını dile getirerek, "Mersin'de, Türkiye'de bir ilk olmak gerçekten çok güzel. Soğucak-Bekiralanı yaylasına çalışıyorum. Köye çalıştığım için çok mutluyum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını insanlara ispatlamak çok güzel" diye konuştu.İşini severek yaptığını dile getiren Zekiye Murat ise "Köy halkı kadınları gördüğü zaman daha güzel tepki veriyor, gülümsüyor. Onlarla diyaloğumuz da farklı oldu. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bu yolda önümüzü açtı. Türkiye'de bir ilk olduğumuzu düşünüyoruz ki öyleyiz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.İlkokulu okuduğu okulun bulunduğu kırsal mahalle hattında şoförlük yapmaya başlayan 3 çocuk annesi Melek Uysal (45) ise "Kendi okulumun altındaki yoldan geçerken çok duygulandım. Yıllar geçmişti, her şey değişmişti ama kadının gücü hiçbir zaman değişmemişti. Bir kadın olarak her yerde, her şekilde, her imkanda, şartları zorlayarak çalışabilirim. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaparım" diye konuştu.'KÖY HATTINDA KADIN ŞOFÖR OLMASI ÇOK GÜZEL'Kadın şoförlerden 1 çocuk annesi Betül Arslankılıç (34), şehir içinde olduğu gibi köy hatlarında da çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "Şehir hattında olmaktan ziyade köy hattında olmamız kadınlar için daha gurur verici oldu. Köy hattında bir kadın şoför olması çok güzel" dedi.Mersinliler de kadın şoförler ile yolculuk yapmaktan memnun olduklarını söylüyor. Servet Seyit, "Mersin'imiz cennet gibi bir yer. Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Ben çok memnun kaldım. Kadın şoförü görünce çok mutlu oldum. Kadınların her zaman her işe atılmaları gerekir. Fırsat verdikleri için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kadın şoförleri çok başarılı bulduğunu kaydeden Murat Özdemir ise "Kadınlar zaten her işte daha üstün, daha başarılı; memnunuz. Vahap Seçer, göreve geldiğinden beri her şey daha güzel oldu. Kentte bir canlılık var" dedi.

Kaynak: DHA