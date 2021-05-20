Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
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Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | 3. Sayfa

Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler Kadın savunucusu olduğunu iddia eden Halkların Demokratik Partisi (HDP), çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gözyaşlarına aldırış etmedi.

Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler

VAN - Kadın savunucusu olduğunu iddia eden Halkların Demokratik Partisi (HDP), çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gözyaşlarına aldırış etmedi.

HDP Van İl Başkanlığı binasına asılı "İstanbul sözleşmesi yaşatır" yazılı pankart karşısında oturarak dağa kaçırılan evladı için gözyaşı döken anne Gevez Erdinç'e karşı HDP'liler son ses müzik açarak yaşananları görmezden gelmeye devam ediyor. Evladının terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırıldığını söyleyen Vanlı anne Nazlı Sancar, "HDP diyor ki 'kadın haklarını savunuyoruz.' Oysa kadın haklarını savunmuyorlar. Kürt haklarını savunduklarını iddia ediyorlar, ben bir kürdüm, Kürt olduğumu inkar etmiyorum, burada bulunan tüm aileler de Kürt, kimse Kürtlüğünü inkar etmiyor ama bu zalim Kürtlerden değiliz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bende bir kadınım, benim kızım da bir kadındı, bizim hakkımızı neden savunmuyorlar. 10 yıldır ben kızımın hasretiyle ve özlemiyle yaşıyorum artık dayanacak gücümüz kalmadı. Artık yeter, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Burada hakkımızı istediğimiz için hakarete uğruyoruz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle biz kazanacağız ve zafer bizim olacak. Bunların kökünü anneler, babalar kazıyacak. Bunların sonu geldi artık, zafer bu anne ve babaların olacak" dedi.

"Bu bayrağın altında doğdun ve bu bayrağın altında yaşa"

Kızı Şeyma'ya seslenen anne Nazlı Sancar, "Kızım eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan gel ve devlet güçlerimize teslim ol. Bu bayrağın altında doğdun ve bu bayrağın altında yaşa yine. Bunlar sizi kandırıyorlar, sizin beyninizi yıkıyorlar, gelin ve devlet güçlerimize teslim olun. Hayatına kaldığın yerden devam et. Hani sen okuyacaktın ve savcı olacaktın. Kendi hayatını da, benim hayatımı da kurtaracaktın. Senden rica ediyorum kızım gel" diye konuştu.

Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler
Annelerin gözyaşlarına müziğin sesini açarak cevap verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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