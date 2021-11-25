KADIN SAVCININ SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN  DETAYLAR

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir"

"Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir"

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) savcılıkta ifade vermesinin ardından "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından ayrı ayrı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e ifade verdi. Savcı Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe Metro hattının Bostancı durağına kesici alet ile ulaştığı belirtildi. Yolculuk esnasında maske takma meselesi ile ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadın ile şüpheli Yılmaz'ın tartıştığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin araya giren müştekiler Senanur ve Nilgün Damgacı'yı darbedip bıçakla yaralamaya çalıştığı kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN EYLEMİ TÜM KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKLARINA SALDIRIDIR

"KADINLARIN YAŞAM HAKKINA SAHİP ÇIKMAK TÜM TOPLUMUN ASLİ GÖREVİDİR"

3 AYRI SUÇTAN DA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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