Kadın Sanayiciler Ceytech Firmasını Ziyaret Etti

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, programda ev sahibi Ceytech firması yetkilisi Yeliz Kulakoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Görüşmede Yeliz Kulakoğlu ve İş Geliştirme Direktörü Dilruba Donma tarafından kadın sanayicilere Ceytech firması hakkında bilgiler verildi.

1982 yılında kurulan Ceylan Group bünyesindeki Ceytech Makine'nin iş makinesi ataşman üretimi alanlarında üretim yaptığını kaydeden Kulakoğlu, "Üretimdeki hızını yeni ürün ve markalar ile pekiştiren Ceylan Group, 2010 yılı içerisinde Treyler üretimi konusunda yerel bir markayı satın alarak yeniden yapılandırmış ve Ceytreyler Markası ile hizmete sunmuştur. 2011 yılında da yatırımlarına hızla devam eden grubumuz istifleme makineleri sektörüne Ceylift markası ile adım atmıştır. Ceylan Group, yüksek kalite ham madde kullanılarak titizlikle üretilen geniş ürün portföyü ile hızla gelişen teknolojiyi takip ederek sektörlerde faklılığını ortaya koymaktadır. Cey-Treyler, tamamen yerli tedarikçilerle iş birliği içerisindedir. Bu nedenle müşterilerine, orijinal yedek parça tedarik sürelerinde ve maliyetlerinde maksimum avantaj sağlar. Cey-Treyler, alanında uzman teknisyenleri ile profesyonel servis hizmetleri sunmaktadır."dedi.

Firma ziyaretlerinin yararlı geçmesi amacıyla konusunda uzman kişilerin davet edildiği etkinlikte Adana Sanayi Odası Araştırma ve Ekonomik İşler Sorumlusu Gülhan Özdemir ise "Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları" konulu sunum yaptı. Programın sonunda firma yetkilileri kadın sanayicilere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle hediye takdim etti.