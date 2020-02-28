Kadın sağlığı eğitimleri 71 evler'de

28.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:33

Kırsalda verilen seminerlerin yanı sıra kent merkezinde de kadınlar, alanında uzman personellerce kadın sağlığı konusunda bilgilendiriliyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla binlerce kadına ulaşan kadın sağlığı eğitimleri, son olarak 71 Evler Mahallesi'nde açılan ESMEK merkezinde verildi. ESMEK kurslarına katılan kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, gebeliği önleyici yöntemler gibi konular anlatılarak, kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlanan eğitime 71 Evler mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Ev temizliğinde kullanılan malzemelerinin doğru kullanımı konusunda uyarılan kadınlara, evde bulunan karbonat, sirke, limon suyu gibi doğal ve ekonomik malzemelerin kullanılması tavsiye edildi. 7 hafta sürecek eğitimin sonunda, kadınlar sertifikalarını alarak eğitimi tamamlayacaklar.

Kaynak: Bültenler