Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi
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Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi

18.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:02
Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi

MURATPAŞA Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

MURATPAŞA Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 26- 28 Mart tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milli takımda, Muratpaşa Belediyespor'dan Victoria Sidorova ve antrenör Sara Staykova da yer alacak. Kupada podyuma çıkacak ay-yıldızlılarda, Muratpaşa Belediyespor'un altyapısından yetişen ve Kiev'de altın madalyaya uzanan grupta yer alan Azra Akıncı da bulunuyor.Muratpaşa'nın 16 yaşındaki sporcusu Victoria Sidorova, kupa öncesi antrenmanlarını, antrenörü Sara Staykova gözetiminde sürdürüyor. Zorlu hareketleri podyumda sayısız kez tekrar eden Sidorova, Sofya'da güzel bir performans sergileyeceklerini söyledi, "Başaracağız" dedi. Antrenör Staykova ise 4 yıldır Sidorova'yla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Sidorova, gençler kategorisinde de milli takımın bir parçasıydı. Şimdi, büyükler kategorisine de seçildi. Sofya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve mutlu şekilde geri döneriz" diye konuştu.

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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