Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Mersin kampı devam ediyor

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Mersin kampı sürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, 26-28 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor.

Takımın başına getirilen antrenör Natalia Safonova ve ikinci antrenör Ekin Güler gözetiminde hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, günde çift antrenman yapıyor.

Safonova, basın mensuplarına, Mersin kamplarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Safonova, "Önümüzdeki şampiyonalara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Ekin Güler de sporcuların moralli olduğunu ve yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin Mersin kampı, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal