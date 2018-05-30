Kadın Ragbi Milli Takımı'nın Samsun Kampı Başladı

Kadın Ragbi Milli Takımı, 8-9 Haziran tarihinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak Conference 1 Kupası'nın hazırlıklarına Samsun'da başladı.

Kadın Ragbi Milli Takımı, 2018 Kadınlar Conference 1 Kupası için Çarşamba ilçesinde kampa girdi. Şehir stadyumunda günde çift antrenman yapan Ragbi Milli Takımı, kupa maçları için 7 Haziran'da Hırvatistan'a gidecek.

Milli takımın İranlı antrenörü İraj Abdi Malek Talesh, AA muhabirine, oyuncuların her geçen gün performansını yukarıya çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin en iyi 12 ragbi oyuncusunu seçtiklerini belirten Talesh, "Geçen yıl Türkiye olarak Kadınlar Conference 1 Kupası'na katılamadık. Bu yıl federasyonumuz katılma kararı aldı. Bir yıldır milli takıma seçilecek oyuncuları iyi takip ederek seçtik. Hedefimiz Conference 1 Kupası'nda ilk iki içine girerek bir üst gruba kalmak." diye konuştu.

Talesh, bir İranlı olarak Türk Milli Takımı'nın başında olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirerek, "Türk Milli Takımı'nın başında olmak gururdur, şereftir. Bu bayrağı hizmet etmeye her zaman hazırım. Kendi bayrağım gibi görüyorum. Ben bir İran Türkü olarak Türk bayrağını da kendi bayrağım gibi görüyorum. İnşallah iyi sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Nermin İcem de Türk Milli Takımı kurulduğu yıldan bu yana görev aldığını aktararak, "Bu yıl hedefimiz daha ileriye gitmek. Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girmiştik. Burada da final oynamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sporcu Melike Şahan ise antrenörleri ile profesyonel bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Conference 1 Kupası'nda daha önce oynadığımız rakiplerimiz ile mücadele edeceğiz. Grubumuzda yendiğimiz takımlar var. Hedefimiz gruptan birinci olarak üst tura çıkmak. Ben şampiyonaya hazır olduğumuza inanıyorum."