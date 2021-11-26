Kadın Protestoculara Müdahale

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yaklaşık 5 bin kadın İstiklal Caddesi'nde toplandı. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını protesto eden kadınlar, hükümeti istifaya çağırdı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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