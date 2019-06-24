Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILARKocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö.

Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hareket halindeki otomobilden, yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan ve gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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