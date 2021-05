Kadın polislerden şehit annesine "Anneler Günü" ziyareti

Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, Anneler Günü münasebetiyle Şehit Polis Özel Harekat (PÖH) Yücel Kurtoğlu'nun annesini ziyaret etti.

Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, Anneler Günü münasebetiyle Şehit Polis Özel Harekat (PÖH) Yücel Kurtoğlu'nun annesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit PÖH Yücel Kurtoğlu'nun annesi Gülay Kurtoğlu'nu bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. 2016 yılında Varto ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Yücel Kurtoğlu'nun Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden annesi Gülay Kurtoğlu'nu ziyaret eden kadın polisler, ona çiçek vererek gününü kutladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette polislere teşekkür eden anne Gülay Kurtoğlu, bugün evladının yanında olmadığını fakat arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

"PKK'ya destek veren insanları Allah'a havale ediyorum"

Böyle bir günde söylenebilecek pek sözü olmadığını ifade eden Kurtoğlu, "PKK'ya destek veren insanları Allah'a havale ediyorum. Çünkü onlar bizim canımızdan can aldılar. Rabbim onların yanına bırakmasın. Devletine hainlik yapanlara Allah fırsat vermesin, ekmekleri kurusun, kökleri çıksın. İnsanın kendi vatanından başka vatanı olmaz. Rabbim onlara bırakmasın. Ben hakkımı onlara helal etmiyorum" dedi.

"Emniyet olarak şehit ailelerimizin her zaman yanındayız"

Polis memuru Gözde Yıldırım ise Anneler Günü sebebiyle Varto şehidi Yücel Kurtoğlu'nun ailesini ziyaret ederek, gününü kutladıklarını ifade etti. Her zaman şehit ailesi ziyaretlerine gittiklerini ifade eden Yıldırım, "Onların her derdinde yanlarındayız. Biz de onların birer evladı sayılırız. O yüzden Anneler Günü'nde annemizin yanında olmak istedik. Geldik Anneler Günü'nü kutladık. Her zaman onların yanındayız" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı