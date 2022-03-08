KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI - Haberler

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KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı. Kadın polisler, çiçek dağıtımının ardından görev noktalarına döndü.

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Beyoğlu, Taksim, Mart, Güncel, Haberler

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