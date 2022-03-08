KADIN POLİSLER TAKSİM'DE ÇİÇEK DAĞITTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.
BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı. Kadın polisler, çiçek dağıtımının ardından görev noktalarına döndü.