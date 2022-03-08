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Kadın polisler KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın polisler KADES'i tanıttı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES'i tanıttı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kades'i tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı'na stant açıldı. Kadın polisler 8 Mart Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak, Kadın Acil Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. KADES ile ilgili broşürleri kadınlara dağıtan polisler, uygulamanın özelliklerinden bahsetti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. - ADIYAMAN

Kadın polisler KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman, KADES, Mart, Yerel, Haberler

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