Kadın polisler KADES'i tanıttı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kades'i tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı'na stant açıldı. Kadın polisler 8 Mart Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak, Kadın Acil Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. KADES ile ilgili broşürleri kadınlara dağıtan polisler, uygulamanın özelliklerinden bahsetti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel