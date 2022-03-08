Kadın polisler KADES'i tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES'i tanıttı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kades'i tanıttı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı'na stant açıldı. Kadın polisler 8 Mart Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak, Kadın Acil Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. KADES ile ilgili broşürleri kadınlara dağıtan polisler, uygulamanın özelliklerinden bahsetti.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı - Yerel