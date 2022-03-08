Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı özel kliple kutladı.

MERSİN (İHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı özel kliple kutladı. Klipte emniyetin değişik birimlerinde çalışan kadın polisler, zorlu koşullarda dahi göreve hazır olduklarını gösterirken, dosta güven, düşmana korku verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple, kadınların her koşulda başarıyla görev yapabildiğini gösterdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte trafik, asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet ve diğer şubelerde görev yapan polisler, zorlu koşullarda bile başarıyla görev yapabildiklerini gösterdiler. Hem karada hem denizde hem de havada çalışmalarını sürdüren kadın polisler, her kesimin takdirini topluyor. Dosta güven veren kadın polisler, düşmana ise korku verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelle bir araya gelerek, günlerini kutlayıp, karanfil verdi. - MERSİN

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title