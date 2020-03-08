Kadın polisler çiçek dağıttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadın polisler çiçek dağıttı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kadın polisler çiçek dağıttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.

08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:33
Kadın polisler çiçek dağıttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın polisler çiçek dağıttı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, vatandaşlara sokakta ve iş yerlerinde çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli kadın polisler Tahsin Buruk Caddesi'nde karanfil dağıtırken, KADES (Kadın Acil Destek Sistemi) ile ilgili de bilgilendirme yaparak broşürler verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Gülben Ergen Demet Akalın Alpaslan Özmol
Spor Falcao Ersun Yanal İsmail Kartal Arda Kardeşler Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Kadın polisler çiçek dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:03:59. #1.15#