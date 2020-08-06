Kadın polisin maske taktırma çabası Kadın polisin maske taktırma çabasıTÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı.

Kadın polisin maske taktırma çabası

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polis, vatandaşların maske takmaları için yoğun çaba verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak koronavirüs denetimleri yapıldı. Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri, il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde kontrol ve denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kalabalık ortamlara girerek vatandaşları, maske takmayanları noktasında tek tek uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da ekiplerce maske verildi

YAŞLI ADAMI İKNA ETTİ

Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, görevli bir kadın polisin vatandaşları maske takmaları için verdiği çaba da dikkat çekti. Caddede maskesiz dolaşan yaşlı vatandaş, kadın polisin uyarısına karşı 'Ben maske takmam, maskeye karşıyım' dedi. Kadın polis memuru, diyalog kurduğu yaşlı adamı maske takmaya ikna etti. Sokak ve caddede maske takmayanları tek tek uyaran kadın polisin 30 dakikada yaklaşık 100 kişinin maske takmasını sağladı.

Kaynak: DHA