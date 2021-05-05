Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı (2)
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Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı (2)

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

YİNE SERBEST BIRAKILDIAntalya'da, dün akşam maske takması konusunda kendisini uyaran polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yine serbest kaldı.

YİNE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'da, dün akşam maske takması konusunda kendisini uyaran polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yine serbest kaldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Solovjovs, 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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