Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı (2)
YİNE SERBEST BIRAKILDIAntalya'da, dün akşam maske takması konusunda kendisini uyaran polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yine serbest kaldı.
YİNE SERBEST BIRAKILDI
Antalya'da, dün akşam maske takması konusunda kendisini uyaran polis ekiplerine zorluk çıkarınca gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs, yine serbest kaldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Solovjovs, 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI