Kadın peyzaj işçilerinin 40 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi
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Kadın peyzaj işçilerinin 40 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi

ADANA'da kadın peyzaj işçileri, kentte 40 dereceyi aşan sıcak havada, kavşaklardaki yeşil alanları çiçek dikerek süslüyor.

Kadın peyzaj işçilerinin 40 derece sıcaklıkta zorlu mesaisi
10.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:19

ADANA'da kadın peyzaj işçileri, kentte 40 dereceyi aşan sıcak havada, kavşaklardaki yeşil alanları çiçek dikerek süslüyor.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği kentte Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kadın peyzaj işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentteki birçok kavşakta çiçek dikerek süsleme çalışmaları yapıyor. Özellikle güneş altında yüksek sıcaklığın etkisini artırdığı saatlerde çalışırken zorlandıklarını ama işlerini sevdiklerini söyleyen kadın işçiler, gün içinde 11.30- 13.30 saatleri arasında mola vererek dinleniyor. Kentin birçok noktasında çiçek dikme ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte kenti süsleyen kadınlar cadde ve yollarda renkli görüntülerin de mimarı olmaya devam ediyor.

ADANA SICAĞINA ALIŞIĞIZAdana'da sadece çalışanlar için değil, evde kalan bir kişi için bile sıcak havanın etkisinin yüksek olduğunu kaydeden peyzaj işçisi Meryem Bircan (33), sıcağa ve güneşe rağmen işlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Bircan, "Maskemizi, şapkamızı hiç çıkarmıyoruz. Sıcakla kol kola işimizi sürdürüyor, kentimizi süslüyoruz" dedi.

Yaklaşık 12 yıldır kentte peyzaj işçisi olarak çalıştığını söyleyen Rabia Özpolat ise (33) güneşin altında çalışmanın zorluğu olsa da mutlu olduklarını belirterek, "Adana sıcağına alışığız. Yeri geldiğinde dinleniyor yeri geldiğinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Adana sıcak olsa da insanları daha sıcak. Bundan dolayı işlerimizi yürütebiliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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